Sorpresa nel primo gigante parallelo di Coppa del mondo che si è disputato al Sestrière. La vittoria è andata alla francese Clara Direz, che in finale ha avuto la meglio sull’austriaca Elisa Mörzinger. Il podio è stato completato dall’italiana Marta Bassino. Per tre centesimi quest’ultima aveva avuto ragione di Lara Gut-Behrami negli ottavi di finale. Out negli ottavi anche Wendy Holdener, superata da Sogia Goggia.