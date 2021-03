Se Lara Gut-Behrami ha alzato il suo terzo globo di cristallo nel superG - cosa peraltro già nota da tempo - , la sua rincorsa sembra invece arrivata al capolinea per quanto riguarda la classifica generale. La matematica, è vero, permetterebbe alla ticinese di conservare ancora un briciolo di speranza. La realtà dice però che le possibilità di riconquistare la grande coppa di cristallo dopo l’exploit del 2016 sono in pratica ridotte a zero. Mancano due gare alla fine e Lara ha confermato che non parteciperà allo slalom di oggi. I 96 punti di vantaggio di Petra Vlhova, maestra tra le porte strette, dovrebbero secondo logica aumentare. Le eliminazioni sono però sempre dietro l’angolo anche per i migliori di ogni disciplina. Domani le finali di Lenzerheide (in campo femminile) si chiuderanno con...