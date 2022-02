C’è un rappresentante della Svizzera italiana tra i 12 sciatori convocati per i Mondiali juniores a Panorama, in Canada. È il 21.enne Federico Toscano, in forza allo Sci Club San Bernardino. Il suo volo è fissato per giovedì 3 marzo. «Per la prima volta in vita mia varco l’oceano - dice sorridendo - . Un po’ di emozione è inevitabile, ma non vedo l’ora di iniziare questa avventura in America del nord». Figlio di Emilio, da una vita direttore della Scuola di sci di San Bernardino, Federico ha iniziato prestistissimo a familiarizzare con la neve. «Abitiamo a due passi dalle piste del San Bernardino. A due anni avevo già gli sci ai piedi - prosegue l’atleta del Moesano - . In pratica, non li ho mai abbandonati. Certo, la scuola - elementari e medie a Mesocco - aveva la precedenza. Ma poi, una...