A 28 anni Justin Murisier ha conquistato il suo primo podio in Coppa del mondo. Il vallesano lo ha ottenuto classificandosi terzo nel gigante in Alta Badia, dove si è imposto il francese Alexis Pinturault davanti al sorprendente norvegese Atle Lie McGrath. Quarto posto per Marco Odermatt. Semyel Bissig e Gino Caviezel si sono piazzati al 13. posto ex aequo.