Dire basta quando si è ancora in grado di gareggiare ai massimi livelli non è da tutti: ci vuole buon senso e maturità. Sabato l'amarezza, in poco più di un minuto su una pista amputata a causa delle cattive condizioni meteorologiche, si è trasformata in una gioia quasi incontenibile. Alla sua ultima partecipazione, Cuche il magnifico ha ancora una volta domato la Streif: ha posto il suo quinto sigillo su una gara mitica, superando l'idolo di casa Franz Klammer, fermo a quota quattro. Il neocastellano ha affermato di ricordarsi alla perfezione di tutte le vittorie ottenute sul terribile pendio della stazione austriaca: questa, ne siamo certi, avrà per sempre un sapore dolcissimo. È stato l'ultimo omaggio di un campione speciale nei confronti di una pista speciale. Tra «grandi», ci si capisce al volo. Appena tagliato il traguardo, dopo un rapido sguardo ai rilevamenti cronometrici, il rossocrociato ha lasciato esplodere tutta la sua felicità. Mescolata forse, chissà, ad un briciolo di incredulità. Cuche ha esultato, ha fatto roteare in aria uno dei suoi sci e poi ha seguito con un pizzico di apprensione, stringendo il pugno, i passaggi dei suoi principali avversari. Sul podio, poi, l'espressione del suo viso raccontava più di mille parole: un misto di fierezza, emozione e... liberazione. Nella località simbolo dello sci austriaco, l'elvetico ha ricevuto solo applausi da un pubblico che lo riconosce come uno dei più grandi interpreti dello sci alpino degli ultimi anni. Riconsocimenti che solo i fuoriclasse sanno meritarsi: in Svizzera ci sono Roger Federer, Fabian Cancellara e... Didier Cuche. La vita va avanti, dal prossimo anno saremo di nuovo pronti ad esaltarci in caso di successo di un altro esponente della nazionale rossocrociata. Per un attimo, ne siamo convinti, la mente andrà però a Didier Cuche, l'uomo che ha domato per cinque volte la Streif. E saremo tutti orgogliosi di aver avuto la fortuna di ammirare i suoi trionfi.