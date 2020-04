In questo periodo di crisi da coronavirus, Iouri Podladtchikov si è messo a disposizione dell’esercito. Il 31.enne zurighese, campione olimpico 2014 di half-pipe, si è offerto quale volontario per l’esercito ed è entrato in servizio a Brugg, nel Canton Argovia. Tornato da New York, dove studia fotografia, I-Pod aveva preso contatto con il centro di competenza sportivo dell’esercito a Macolin.