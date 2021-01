Kitzbühel continua a sorridere alla Svizzera. Dopo i due clamorosi successi di Beat Feuz in discesa, lunedì mattina a prendersi la scena è stato Marco Odermatt. Nel SuperG corso lungo la Streif il talento rossocrociato ha sfiorato il successo, chiudendo al secondo posto dietro al padrone di casa Vincent Kriechmayr. A separare il 23.enne obvaldese dalla vittoria sono stati appena 12 centesimi. A completare il podio è stato un altro rappresentante delle Aquile: Matthias Mayer. In casa elvetica ottimo settimo posto invece per Loïc Meillard. Più lontani gli altri: Gino Caviezel ha chiuso quindicesimo, Stefan Rogentin ventesimo, Gilles Roulin 24., mentre Feuz - visibilmente e comprensibilmente scarico - ha saltato una porta a ridosso del traguardo.