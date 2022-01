Anche Marco Odermatt ha fornito un’altra eccellente performance. Lo sciatore nidvaldese, in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo, è arrivato quarto dietro l’italiano Dominik Paris. Il secondo classificato del giorno precedente era a due centesimi dal podio. Stefan Rogentin ha migliorato il suo miglior risultato in una discesa di Coppa del Mondo di cinque posti con l’ottavo posto.

L’austriaco non ha potuto allenarsi a causa della quarantena, ma è stato autorizzato a correre venerdì dopo un allenamento. Il 30.enne ha conquistato la vittoria per la decima volta a questo livello. Già trionfatore nel 2019 a Wengen, Kriechmayr, ha fatto la differenza sull’ultimo terzo del mitico percorso bernese. Feuz era ancora avanti di 0’01’’ dopo 1’27’’ di corsa, ma ha mancato la «S» finale.

Odermatt, che era secondo il giorno prima ma su un percorso ridotto, è stato meno deluso. Il prodigio di Nidvaldo non ha affrontato il «Kernen-S» così bene come ha fatto venerdì, non riuscendo a finire 0’’46 dietro il vincitore e 0’’02 dietro il terzo gradino del podio occupato da Dominik Paris. Ma conferma che ora può vincere anche in discesa.