Per un attimo si è pensato ad un’altra festa rossocrociata. Urs Kryenbühl, sceso dalla Stelvio con il pettorale numero 10, sembrava infatti aver disputato la gara perfetta: sotto i piedi due missili, per un tempo valsogli il primo posto davanti al compagno rossocrociato Mauro Caviezel. E poco importa, dunque, se Beat Feuz non aveva da parte sua impressionato, chiudendo a circa mezzo secondo dal leader provvisorio. E poi? Poi la discesa di Bormio si è trasformata in una festa austriaca. Già, dopo il secondo posto in superG di ieri, il team delle Aquile ha colpito ancora. Dapprima proprio Kriechmayr si è messo tutti alle spalle, poi è stato il duplice campione olimpico Matthias Mayer a prendersi la testa della classifica. Una posizione, la prima, che non ha più lasciato grazie al tempo di 1’57’’20, appena 0’’06 più veloce di Kryenbühl, terzo finale. Una gara tiratissima, insomma, considerato anche che Dominik Paris - vincitore lo scorso anno sulla pista di casa - ha tagliato il traguardo a 0’’13 da Mayer.