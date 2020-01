A Bansko, in Bulgaria, si è appena gareggiato per la Coppa del mondo femminile di si alpino. In programma una discesa ha sorriso anche ai colori rossocrociati. Infatti, la migliore delle nostre portacolori è stata Joana Hählen che si è piazzata ottima terza a 23 centesimi dalla vincitrice, ossia la stratosferica statunitense Mikaela Shiffrin che ha chiuso con un crono di 1’29’’79.

Fra la Shiffrin e la Hählen - fra l’altro, per la 28.enne bernese quello festeggiato a Bansko è il primo podio della carriera in CdM - si è inserita l’azzurra Francesca Brignone che ha avuto la meglio sulla nostra portacolori per 5 centesimi. Nella «top 10» di questa gara non è invece riuscita a entrare la svittese Corinne Suter, man mano scivolata indietro nella classifica dopo essere scesa con il pettorale numero 7 e infine tredicesima con un ritardo di addirittura 2’’15 nei confronti della migliore della giornata.

Non sono mancate le cadute e quindi le uscite di scena, come quelle in cui sono incappate, fra le altre, la ticinese Lara Gut-Behrami, le altre elvetiche Michelle Gisin e Jasmine Flury e l’italiana Sofia Goggia.

Tornando Mikaela Shiffrin, quello colto stamane è il successo numero 65 nell’ambito della Coppa del mondo.

