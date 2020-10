Va bene il coronovirus con tutte le sue restrizioni. Va bene la rinuncia a buona parte del calore del pubblico. «Ma la felicità per l’inizio della nuova stagione prevale di gran lunga sulle preoccupazioni»: parola di Michelle Gisin. Sì, il sorriso e l’entusiasmo dirompente della polivalente sciatrice svizzera sembrano in grado di spazzare via i nuvoloni che ancora aleggiano sul circo bianco. Il 17 ottobre si parte con il gigante di Sölden; il futuro - già privato delle tappe nordamericane - rimane invece un grosso punto di domanda. «Personalmente - afferma la 26.enne - sono pronta ad adattarmi a ogni situazione. Anzi, la Coppa del mondo alle porte sarà interessante anche per questa ragione». E non sorprende che a sostenerlo sia l’atleta forse più trasversale del team rossocrociato. «Le contingenze...