L’abbiamo chiamata «Ritorno al futuro», invero senza troppa fantasia. È una rubrica figlia dell’emergenza e, va da sé, della mancanza di eventi sportivi live (QUI TUTTE LE PUNTATE). E allora, se non possiamo vivere il presente proviamo almeno a correre indietro con la memoria. Ripescando, a questo giro, la prima, storica vittoria in Coppa del mondo di Lara Gut: correva il dicembre del 2008 e a 19 anni di distanza dal successo di Michela Figini in discesa a Santa Caterina, una ticinese tornava sul gradino più alto del podio, questa volta nel super-G di St. Moritz. Riviviamo quella giornata storica grazie agli articoli di Raffaele Soldati, inviato nei Grigioni per l’occasione.

L'ultimo successo di una ticinese in Coppa del mondo risale a 19 anni fa, quando Michela Figini si impose in discesa libera a Santa Caterina. «Michi» aveva conquistato il suo 26.esimo successo in Coppa del mondo dopo aver firmato due generali (1985 e 1986), per non parlare delle medaglie olimpiche e iridate (fra il 1984 e il 1988). Ecco perché l'impresa di Lara Gut realizzata sabato sulla pista del Corviglia è, almeno per noi ticinesi, storica. La sua importanza è da collegare anche al fatto che la 17.enne di Comano è diventata la più giovane vincitrice di sempre in super-G. Certo, paragonarla alla Figini, che non ancora 18enne vinse l'oro olimpico a Sarajevo, è sicuramente azzardato. Ma associare questa biondina con gli occhi azzurri alla straordinaria campionessa di Prato Leventina o a Doris De Agostini (otto vitorie in CdM fra il 1976 e il 1983) non è fuori luogo. Nell'immaginario collettivo degli appassionati di sci alpino, Lara oggi rappresenta proprio l'erede delle due campionesse del passato. Erano quelli i tempi delle grandi rivalità: dapprima con Marie-Theres Nadig e poi con Maria Walliser. Lo sci femminile mieteva successi un po' su tutti i fronti e con diverse ragazze. A St. Moritz sabato, almeno ai cronisti della vecchia generazione, è sembrato di rivivere quei grandi momenti. Lara Gut davanti a Fabienne Suter: una doppietta come non capitava da un pezzo. Per la precisione otto anni fa, quando a Semmering (Austria), Sonja Nef vinse davanti a Corinne Rey Bellet. Facile immaginare l'importanza di questo evento per i responsabili di Swiss Ski. Hugues Ansermoz, il capo del settore femminile, ha stappato lo Champagne sottolineando anche gli effetti della sua politica dell'integrazione. Lara ha sì un proprio Team, ma è inserita in una squadra nazionale con la quale condivide momenti esaltanti e situazioni difficili. In questo contesto non è sempre facile muoversi, soprattutto quando mancano i risultati. Ma, ovviamente, non è stato il caso di St. Moritz, dove si è solo festeggiato. Dunque, giù il cappello per Lara e Fabienne, senza dimenticare il successo di Daniel Albrecht nel gigante di Alta Badia.

Un successo con grande stile

Simbologia dei numeri: primo successo in Coppa del mondo con il pettorale n.1. Nessun riferimento, nessuna indicazione. Solo un'attenta ricognizione della pista con Mauro Pini e il papà Pauli. Poi giù, a tutta birra, con una gran voglia di stupire ancora. Lara Gut ha affrontato il super-G di sabato in modo straordinario. Linee quasi perfette e un'attenzione particolare soprattutto per una doppia porta, dove si è chiusa la gara di diverse grandi: Vonn, Riesch, Brydon, Holaus e Styger. Bisognava evitare di essere risucchiate da uno scalino, ma si doveva anche indovinare la traiettoria giusta, quella che non avrebbe fatto perdere preziosi centesimi di secondo. «Lara ha impostato la curva nel modo migliore ed è filata via diretta. Per un allenatore è un piacere vederala sciare così bene. Avvertire che segue i consigli, elaborandoli poi a modo suo, lasciandosi guidare dall'istinto». Mauro Pini ha appena abbracciato la sua pupilla, complimentandosi per l'impresa. Poi mostra il drappo di una porta e dice: «Questo me lo porto a casa per ricordo. L'ho fatto altre sette volte in passato, sempre dopo un gigante». Il riferimento è alle sei vittorie di Maria Rienda Contreras e a quella di Karen Putzer, le altre due ragazze con le quali ha lavorato.

Lara è raggiante. Quando parla sembra un torrente in piena, ma non si lascia trascinare dall'euforia. «Alla partenza ero relativamente tranquilla. Arrivata al traguardo era diverso. È iniziata una lunga attesa. Mi sembrava di essere andata bene, ma non avevo termini di confronto. Ho visto tante campionesse sbagliare. Quando è scesa Fabienne Suter (ndr: alla fine seconda con il n.22), ho capito che poteva essere la giornata giusta. Dovevo però aspettare Nadia Fanchini». L'italiana, sostenuta da un fan-club ancora più rumoroso rispetto a quello della ticinese, ha poi chiuso al terzo posto.

Un podio giovane, ma tutt'altro che sorprendente. A guardar bene, la vera sorpresa è Lara davanti alle stesse sciatrici emerse nel primo super-G stagionale a Lake Louise. Presa d'assalto dai microfoni, la 17.enne di Comano ha poi voluto sottolineare la grande impresa di molte ragazze della squadra elvetica: «È un giorno memorabile. Io e Fabienne siamo sul podio, ma sono andate bene anche Andrea Dettling (6.) e Fränzi Aufdenblatten (7.). Non so da quanto tempo non succedeva che quattro di noi concludessero una gara tra le prime dieci».

Una soddisfazione personale, ma anche la voglia di condividere un momento speciale. Un'altra giornata intensa sulla pista del Corviglia, dove non ha smesso di nevicare un attimo e dove la nebbia, a tratti, era davvero intensa. Per la nostra campionessa c'era l'incognita del n. 1, ma sicuramente anche una pista pulita e senza buchi. Ideale per essere affrontata con la sua grinta e il suo stile.

