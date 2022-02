La maturità non si misura soltanto con gli anni. Lo ha dimostrato Marco Odermatt, che ha conquistato la medaglia d’oro in gigante. Nessuno più di lui avrebbe meritato di salire sul gradino più alto del podio in questa specialità. Anche ai Giochi di Pechino. Dopo il settimo posto in discesa e l’eliminazione in superG, sulle spalle del nidvaldese c’era un immenso carico di pressione. Il leader della Coppa del mondo lo sapeva benissimo. Tanto che, negli scorsi giorni, si era già mentalmente preparato anche all’eventualità di dover tornare a casa con le pive nel sacco. Gli amici gli avevano fatto notare che chiudere la sua prima partecipazione ai Giochi senza medaglie non sarebbe comunque stato un dramma. D’altra parte, davanti a sé, Odermatt aveva l’esempio di Beat Feuz, che per festeggiare il...