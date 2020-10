La FIS ha pubblicato il nuovo calendario di Coppa del mondo modificato a causa della pandemia da coronavirus. A farne le spese è stata la specialità della combinata. Per limitare i contatti alcune competizioni sono state separate al fine di proporre corse esclusivamente maschili o femminili. Le gare tecniche sono inoltre state separate da quelle della velocità», si legge in una nota della FIS. Gli uomini sono stati privati della tappa di Levi (Finlandia) in novembre, ma disputeranno due giganti a Val d’Isère il 5 e il 6 dicembre, ad Adelboden l’8 e il 9 gennaio e a Bansko (Bulgaria) il 27 e 28 febbraio, nonché due discese a Wengen il 15 e 16 gennaio.