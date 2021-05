Gesperrt. Barré. Chiuso. Closed. Mai come lo scorso inverno, Zermatt e Cervinia sono state lontane. Il ghiacciaio del Plateau Rosa diviso a metà. E il «Matterhorn Glacier Paradise» accessibile agli sciatori solo dal versante svizzero, mentre le piste italiane venivano assegnate a un girone infernale. In mezzo, appunto, cartelli, divieti e una lunga «ramina» blu. Colpa della pandemia, certo, e di decisioni politiche agli antipodi. A riavvicinare improvvisamente le parti, ieri, è stato un comunicato targato Swiss-Ski. «Nell’autunno del 2023, ai piedi del Cervino potrebbero andare in scena le prime gare di velocità della Coppa del mondo di sci alpino con partenza in un Paese e arrivo in un altro». Un inedito nella storia del Circo Bianco, una visione anche, della quale si discute oramai da qualche...