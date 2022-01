Il prossimo autunno il Circo bianco vivrà un momento unico. La prima gara transfrontaliera della storia. La FIS ha infatti confermato che il comprensorio Zermatt-Cervinia sarà incluso nel calendario 2022-23. In anticipo dunque di un anno rispetto alle attese degli organizzatori. Nel dettaglio, tra Svizzera e Italia si terranno quattro discese di Coppa del mondo: due maschili e due femminili. L’appuntamentosarà in agenda dopo il tradizionale inizio di stagione, a Sölden. La pista, denominata «Gran Becca» e va da sé inserita in un paesaggio mozzafiato, scatterà in territorio elvetico a 3.700 metri d’altezza, per poi terminare alle Cime Bianche, sul lato italiano, a 2.835 metri. Non si tratta ancora del tracciato ufficiale, essendo la partenza leggermente abbassata. E ciò in attesa della conclusione dei lavori per la nuova teleferica 3S, tra Testa Grigia e il Piccolo Cervino, che collegherà Cervinia e Zermett per tutto l’anno.