Grande, grandissima Lara Gut-Behrami. Con una prova semplicemente perfetta, la ticinese ha conquistato il superG di Garmisch chiudendo davanti a Kajsa Vickhoff Lie e Marie-Michèle Gagnon. «Sono contenta, più che altro del fatto di aver interpretato bene la gara» ha detto Lara ai microfoni della RSI. «Non ero così precisa come avrei voluto, ma sono arrivata al traguardo in vantaggio ed è positivo. Anche senza una sciata perfetta sono stata veloce. Penso, più che altro, che sia una questione di fiducia. Mi sento bene, faccio correre lo sci anche quando sono fuori linea e mi trovo dove non avevo previsto. Riesco a mollare. Anche oggi, di nuovo, è la conferma della differenza che può fare la fiducia». Per Lara si tratta del ventinovesimo successo in Coppa del mondo, il quindicesimo nella sua disciplina prediletta. Di più, la ticinese si riavvicina al globo della generale: con 847 punti, ora, può tranquillamente ambire al primo posto di Petra Vlhova (909). A tal proposito, Gut-Behrami afferma: «Ho abbastanza esperienza per relativizzare e per capire che in pochi mesi le cose possono cambiare. A ottobre mi chiedevano: sarai ancora in grado di vincere una gara? Adesso si parla di generale di Coppa del mondo. Io ragiono gara dopo gara e chissà, forse tornerò a giocarmi qualcosa di grande. Ma ho grande rispetto per Vlhova e per quello che sta facendo».