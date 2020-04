L’abbiamo chiamata «Ritorno al futuro», invero senza troppa fantasia. È una rubrica figlia dell’emergenza e, va da sé, della mancanza di eventi sportivi live (QUI TUTTE LE PUNTATE). E allora, se non possiamo vivere il presente proviamo almeno a correre indietro con la memoria. Ripescando, a questo giro, l’oro conquistato da Dario Cologna nello skiathlon alle Olimpiadi di Sochi nel 2014. Riviviamo quella vittoria grazie all’articolo di Marcello Pelizzari, inviato a Sochi per l’occasione.

Quando è arrivata la notizia, Carlo Janka era già rientrato al villaggio olimpico: sconfitto, battuto, vinto, sportivamente affranto. Soprattutto, senza medaglia al collo. Aveva giusto il solito pass da esibire ogni cinque minuti per questioni di sicurezza. A Sochi funziona così. La medaglia più preziosa stava facendo l’amore con un altro: Matthias Mayer, austriaco di 23 anni, un coraggioso per natura che non aveva niente da perdere di fronte ai mostri sacri della velocità. Figlio d’arte - papà Helmut vinse l’argento in superG a Calgary ‘88: le Olimpiadi dei giamaicani in bob, ricordate? -, ha trovato l’eldorado lungo il pendio di Rosa Khutor, una pista bellissima che ha emozionato gli spettatori (non troppi) presenti.

Poco distante, Sina Candrian raccoglieva invece il suo snowboard e amaramente guardava da lontano il podio dello slopestyle femminile: l’ha mancato per un quarto di punto. Ricordate quando a scuola sfioravate la sufficienza? La sensazione più o meno è la stessa. Nata e cresciuta a Flims, Sina ha iniziato a sciare a tre anni. A cinque aveva già ai piedi uno snowboard, complice il padre cultore da diverso tempo. Quello di ieri poteva e doveva essere il suo giorno. È andata in un altro modo. Per gli elvetici, un altro urlo di gioia spezzato.

Ma non doveva essere un fine settimana da urlo? Al contrario, ad un certo punto pareva di vivere una maledizione: il sole, già nella sua parabola discendente, illuminava una delegazione rossocrociata disperata. A Casa Svizzera non sapevano esattamente come comportarsi: «Tutta questa raclette ora a chi la diamo?». Chi ha provato a farsi avanti, golosamente, è stato fulminato: «Non c’è niente per cui festeggiare, non capisci?».

Poi, all’improvviso, un bagliore di luce nel pomeriggio russo. Dario Cologna. Oro, splendente, magnifico, sensazionale. E meritato. Campione olimpico nello skiathlon, una combinazione di stili, a meno di cento giorni dal suo infortunio che sembrava compromettere il sogno russo. Da non crederci. A Casa Svizzera sono impazziti: erano abbattuti, sono rinati. Dario è stato accolto in grande stile, ma ha solamente tenuto una conferenza stampa: la festa vera e propria avverrà prossimamente, dicono.

Il grigionese ha attaccato nell’ultima salita, all’entrata dello stadio, un impianto meraviglioso in mezzo ai boschi. Dando ossigeno all’intera squadra elvetica. La prima medaglia è il cruccio di ogni spedizione: prima arriva, meglio è. Se Cologna avesse fallito, si sarebbe aperta una piccola ma significativa crisi. Il capo missione Gian Gilli d’altronde era stato chiaro. «Un conto è il potenziale, un altro la gara in sé. C’è sempre il rischio che un dettaglio non giochi a tuo favore». La Svizzera ha sprecato due colpi, tre con Ammann. Janka ha lasciato un gusto amaro difficile da mandare via. Aveva per le mani la discesa perfetta, quella che ti porta dritto nella storia: si è lasciato sfuggire l’obiettivo, commettendo degli errori banali.

Cologna ha rotto il ghiaccio. In questo angolo di Russia, stretti fra il Mar Nero e le montagne del Caucaso, imponenti e regali, antichi zar naturali con i loro cappucci imbiancati, la Svizzera ha ancora tanto da dire. L’Olimpiade è un filo sottile, sospeso fra il successo e il fallimento. Camminarci sopra è un’arte. E non è per tutti: Bode Miller sembrava lanciato verso l’ennesimo titolo olimpico - Mayer stava già facendogli spazio all’arrivo nella zona riservata al primo della classifica provvisoria - ma l’americano ha rovinato tutto nella seconda parte di gara. La moglie Morgan gli ha riservato un bacio, premio di consolazione. A questo giro però il vecchio Bode avrebbe preferito baciare la medaglia d’oro.

Oggi entriamo in una settimana molto importante: Lara Gut affronterà combinata, discesa e poi superG; Dario Cologna tornerà all’assalto; la squadra maschile di hockey scenderà finalmente in pista; gli uomini dello sci cercheranno di rifarsi dopo la delusione di ieri; Simon Ammann, il nostro «Harry Potter», conta di ritrovare la magia sul grande trampolino. Dopo il successo di Cologna, la Svizzera ha fame. Di raclette e di altre medaglie.

