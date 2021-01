(Aggiornato alle 14.43) Grande successo delle svizzere nel Super G di St. Anton (Austria): Lara Gut-Behrami è tornata a vincere concludendo davanti a Marta Bassino (Italia) e Corinne Suter. Per lei si tratta della 27.esima vittoria in Coppa del Mondo, l’ultima volta che si è classificata prima in questa disciplina è stata a Cortina d’Ampezzo nel gennaio 2018.