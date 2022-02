Campionessa olimpica di superG a Pechino, Lara Gut-Behrami torna alla Coppa del mondo. Lo fa con una carica agonistica moderata, anche perché non sprizza salute da tutti i pori. «Non mi sento nelle migliori condizioni. Anzi, sono decisamente in debito di energia. Una volta ancora devo fare i conti con una leggera influenza. È un po’ deprimente, ma sono qui per gareggiare. Cercherò di fare del mio meglio» ha detto la sciatrice ticinese, che domani (10.30) e domenica (10.00) sarà al via delle due discese di Crans Montana. Nei due allenamenti Lara è stata prudente (mercoledì 29. a 2’’57, oggi 21. a 1’’27), i tempi hanno quindi un valore molto relativo. Si tratta ora di capire se riuscirà a ritrovare velocemente la tonicità smarrita. Sul fronte delle elvetiche la più regolare in prova è stata Joana Hählen (1. e 6. tempo), anche se oggi, pur mancando una porta, si è distinta soprattutto Priska Nufer (3. tempo ex aequo con la francese Romane Mirandoli) a 0’’27 da un’altra transalpina, Laura Gauche. Quest’ultima ha preceduto di 0’’3 la norvegese Ragnhild Mowinckel. Corinne Suter (ieri 10. a 0’’76) ha dato l’impressione di non forzare. Con tutta probabilità, non ha voluto prendere rischi sul percorso accorciato a causa del vento. «Dopo essere tornata dalla Cina, mi ha fatto bene prendere qualche giorno di riposo. Dovevo liberare il cervello. Il viaggio da Pechino è stato comunque lungo e stancante», ha detto la campionessa olimpica della specialità, che nella scorsa stagione era riuscita a firmare entrambe le discese nella stazione invernale del Vallese.