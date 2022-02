È il più grande risultato mai conseguito dallo sport ticinese in campo internazionale: Michela Figini ha vinto sulla pista olimpica di Jahorina la medaglia d’oro nella discesa libera, precedendo di 5 centesimi la connazionale Maria Walliser e di 17 centesimi la cecoslovacca Olga Charvatova, che ha soffiato la medaglia di bronzo a Ariane Ehrat, spezzando un’egemonia elvetica nella disciplina che era rimasta tale fino all’arrivo della sedicesima, la cecoslovacca, appunto. Michela Figini, in una giornata straordinaria e irripetibile, ha dimostrato non solo di essere la più forte, con un «finish» impressionante, ma di aver acquisito - a soli diciotto anni - una saldezza di nervi e una capacità di concentrazione che solo le competitrici più sperimentate riescono solitamente a raggiungere. Il rinvio della gara originariamente prevista per giovedì scorso, la tensione che sale e scende, la posticipazione del «gigante» (quindi l’adattamento mentale a un altro tipo di gara): il sorteggio del n. 1 nella prova fra le porte larghe, la perdita del bastone all’avvio della seconda «manche», la prodezza di concludere la prova con un tempo più che valido. Ancora il n. 1 per la «libera» di mercoledì, interrotta dopo una decina di discese, con Michela saldamente al comando. Ce n’era a sufficienza per mandare chiunque nel pallone. Ma non la «Michi» di Prato Leventina, come la chiamano famigliarmente: dal cancelletto di partenza all’arrivo è stato un crescendo di velocità e di tecnica, dell’affermazione personale, ma anche della giustizia sportiva, per la competitrice che aveva sempre primeggiato nelle discese di allenamento. Una dimostrazione di carattere nel superare tutte le avversità, un simbolo e uno stimolo per la «nuova generazione» ticinese che si apre a vivere pienamente più l’internazionalità, comunque amando e rispettando le origini.