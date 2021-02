Non ce n’è: Lara Gut-Behrami è semplicemente imbattibile. La ticinese ha conquistato anche la seconda discesa di Coppa del mondo in Val di Fassa, confermando così nel migliore dei modi la sua leadership nella classifica generale. La sua rivale più accreditata, Petra Vlhova, ha chiuso al dodicesimo posto e, di riflesso, perso terreno rispetto a Lara, che ora vanta 107 punti di vantaggio sulla slovacca. Arrivata al successo numero trentadue in carriera in Coppa del mondo, Gut-Behrami continua dunque a stupire e a sbaragliare la concorrenza. Un magic moment che, appunto, potrebbe regalarle il secondo globo di cristallo dopo quello conquistato nel 2016. La splendida giornata di Lara è stata accompagnata dal secondo posto di Corinne Suter.