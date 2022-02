Un filo sottilissimo e dorato. È quello che unisce la carriera di Michela Figini a quella di Lara Gut-Behrami. Le lamine degli sci di «Michi» hanno lasciato un solco indelebile nella storia dello sci alpino. Sono bastate sette stagioni straordinarie. Poi il passo indietro. A soli 24 anni, sufficienti comunque per misurare la dolcezza della notorietà sportiva così come le sue asperità. A quell’età, Lara, i successi non era invece ancora in grado di apprezzarli. Un bronzo a Sochi? Sì, bello, però... Qualcosa del genere, insomma.

Le uniche due ticinesi in grado di conquistare la medaglia più preziosa nella storia dei Giochi invernali hanno disegnato parabole differenti. In secoli diversi, ma segnati - ai loro occhi - da insidie comuni. Le aspettative, i rapporti con la federazione e i suoi tecnici....