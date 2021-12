Le donne si ritrovano a St. Moritz, dove domani sono in programma due superG (inizio alle 10.30) e dove si annuncia una doppia sfida tra Sofia Goggia e Lara Gut-Behrami. I riflettori sono puntati soprattutto sulla bergamasca e sulla ticinese per una semplice ragione: la prima è reduce da una tripletta nelle gare veloci dello scorso fine settimana a Lake Louise (Canada), la seconda ha colto due secondi posti e dovrebbe essersi completamente rimessa dal leggero raffreddamento con il quale ha dovuto fare i conti nella trasferta nordamericana. Lara, lo sappiamo, conosce bene la pista Corviglia, dove si era fatta conoscere nel febbraio del 2008 cogliendo un 3. posto in discesa per poi conquistare il suo primo successo in carriera nel dicembre dello stesso anno in superG. Da allora, con l’eccezione di un successo in discesa nel 2015, la velocista di Comano a St. Moritz non è più riuscita a salire sul gradino più alto del podio. Nel 2019 dovette accontentarsi di un 5. posto in una gara vinta proprio dalla Goggia. Se la sfida diretta tra Sofia e Lara si annuncia incandescente, non dobbiamo certo dimenticare le altre pretendenti al podio, a incominciare da Nicole Schmidhofer, Federica Brignone e, naturalmente, la leader della generale Mikaela Shiffrin. Attenzione poi alle altre ragazze di Swiss-Ski, che si impegneranno a fondo per fare una bella figura in patria. Senza pretendere l’exploit del 2017, quando centrarono una doppietta Jasmine Flury e Michelle Gisin, c’è la sensazione che si possa far bene. Dopo aver rinunciato alla trasferta in America, Michelle torna sul circuito e, si presume, con tanta voglia di mettersi in luce. Nel weekend farà il suo debutto in superG anche Wendy Holdener, che parte con l’obiettivo di cogliere dei piazzamenti tra le prime dieci.