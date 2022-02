Mettiamola così: se le Olimpiadi di Pechino si fossero disputate immediatamente dopo il tradizionale antipasto di Coppa del mondo a Sölden, beh, Lara Gut-Behrami avrebbe affrontato il gigante a cinque cerchi con addosso l’etichetta di favorita.

E invece la ticinese, reduce da un inverno quantomeno complicato, affronterà la prova di lunedì con altri sentimenti. Un forte raffreddore, una brutta caduta a St. Moritz, il COVID e l’annessa quarantena, la stanchezza. «Sono arrivata da poco in Cina» afferma, con estrema tranquillità, la diretta interessata, una veterana dei Giochi considerando il bronzo di Sochi 2014 e l’esperienza in chiaroscuro di Pyeongchang 2018. «Mi sto allenando per il gigante e devo dire che la neve è ottima, aggressiva, perfetta per sciare. È compatta. Gli organizzatori hanno...