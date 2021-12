Sofia Goggia cala il tris: a Lake Louise, dopo le due discese, l’italiana si aggiudica anche il superG, precedendo Lara Gut-Behrami di 0’’11. Alla ticinese è mancato un po’ di scivolamento per ottenere quello che sarebbe stato il 17. successo nella disciplina. Un scivolamento che invece Sofia Goggia sembra aver trovato in questa stagione per imitare Linsey Vonn nel realizzare la tripletta. La statunitense ci era riuscita nel 2012, 2013 e 2016.