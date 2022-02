Lara Gut-Behrami centra la seconda medaglia olimpica. La rossocrociata, dopo il bronzo nel gigante, ha ottenuto l’oro alle Olimpiadi conquistando il superG di Yanqing. La sciatrice ticinese ha preceduto l’austriaca Mirjam Puchner e Michelle Gisin, che regala anche una medaglia di bronzo alla Svizzera. Per il Ticino si tratta del secondo oro olimpico dopo quello conquistato da Michela Figini in discesa nel 1984 a Sarajevo. Di più, Gut-Behrami è la prima svizzera in assoluto a vincere un superG a cinque cerchi. Merito di una prova tutta grinta ancorché attenta. E dire che, al traguardo, Lara non era convintissima della sua prestazione. Con il passare dei minuti e delle avversarie, tuttavia, è cresciuta in lei la consapevolezza di aver firmato un vero e proprio exploit. «Temevo che non fosse abbastanza, che mi mancasse un decimo», ha detto in lacrime Lara Gut-Behrami al microfono dell’RTS. «Ero più nervosa all’arrivo che alla partenza», ha sottolineato la ticinese, che aveva 0’’22 di vantaggio sulla seconda, l’austriaca Mirjam Puchner. «Ho già vissuto momenti come questo in passato e non ero convinta al 100% dalla mia manche», ha precisato la sciatrice, che ha «ritrovato il feeling sugli sci dopo il gigante».