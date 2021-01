Provata. Felice, ma provata. Questa, in estrema sintesi, la Lara Gut-Behrami presentatasi ai microfoni della RSI e degli altri media presenti a Crans-Montana al termine della gara. «Non so cosa c’è» afferma la ticinese. «Da ieri sono tutta bloccata. Il bacino, la schiena. Ho male dappertutto da venerdì e faccio fatica a camminare». Eppure, sulle nevi vallesane è arrivato un grande risultato. «Sì, sono migliorata rispetto a ieri. Ma in questo momento importa poco, contano di più i miei problemi fisici. Spero di trovare una soluzione. Che il dolore, come è arrivato, sparisca». Durante la gara, comunque, Lara è riuscita a contenere gli acciacchi: «Sono stata fortunata, durante la discesa non avevo dolori. Ma sto pagando adesso, dopo la corsa, mentre sugli sci ho maggiore libertà di movimento. In queste condizioni, il podio è qualcosa di positivo. Spero di potermi concentrare di nuovo soltanto sullo sci». Da capire se, domani, Lara potrà partecipare al superG: «La stagione è lunga e la salute è importante. Partecipare è una cosa, ma è necessario che abbia senso farlo. Prima voglio capire perché ho male. Non posso chiedere al mio corpo di sciare con gli antidolorifici».