Già sabato la sciatrice ticinese non era sicura di poter partecipare: «Faccio fatica a camminare», aveva affermato. Ma oggi Gut-Behrami si è fatta trovare pronta. Con il suo chiaro successo, ha fornito la perfetta conclusione di un weekend di gara che era iniziato tutt’altro che in modo ottimale per lei, anche dal punto di vista sportivo, con il 16. posto nella prima discesa, poi messo sui giusti binari con il secondo posto di sabato.

Dietro a lei, dopo l’austriaca Tippler, le italiane Federica Brignone e Francesca Marsaglia. La svizzera Priska Nufer è arrivata quinta, il suo miglior piazzamento di sempre in una gara di Coppa del Mondo. Come nelle due gare di discesa, Corinne Suter non è riuscita ad incidere: la svittese è arrivata ottava. Joana Hählen è invece arrivata undicesima, il suo miglior risultato in questa stagione. Altrettanto bene Noémie Kolly, partita con il numero 44 e arrivata al 12. posto.