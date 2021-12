Lara Gut-Behrami ha perso per strada quattro gare di Coppa del Mondo. E, va da sé, decine e decine di punti. La vetta della classifica generale si allontana e la partecipazione al gigante di Lienz, domani, assomiglia già a un crocevia importante della stagione. Il problema? Beh, come noto la ticinese è risultata positiva al coronavirus prima delle gare a Val d’Isère, in programma il 18 e 19 dicembre scorsi. L’atleta svizzera si è isolata a Udine, dove vive insieme al marito Valon Behrami. Ma, appunto, la sua presenza in Austria è tutto fuorché assicurata. Swiss-Ski ha appena diramato la lista delle sciatrici selezionate, e il nome di Lara Gut-Behrami è accompagnato da un asterisco: «Presenza incerta». Anche perché alla 30.enne servirà un test PCR negativo e, chiaramente, uno stato di salute idoneo. La risposta definitiva è attesa nelle prossime ore.