Meravigliosa Lara Gut-Behrami. La ticinese, 28 anni, ha vinto la discesa di Coppa del mondo a Crans-Montana con una prova semplicemente magistrale. A secco di successi dal 2018, quando vinse il superG di Cortina, Lara ha dominato il tracciato vallesano fermando il cronometro a 1’27’’11. Alle sue spalle un’altra sciatrice elvetica, Corinne Suter, in ritardo di 80 centesimi. Il podio è stato completato dall’austriaca Stephanie Venier (92 centesimi). Tornando a Lara Gut, quella ottenuta a Crans è la sua venticinquesima vittoria in Coppa del mondo. Agguantata, nella speciale classifica, un’icona come Maria Walliser: Michela Figini, a questo punto, dista un solo successo. La gara, infine, è stata interrotta a lungo per permettere l’evacuazione via elicottero dell’austriaca Elisabeth Reisinger, vittima di una caduta e finita nelle reti di protezione.