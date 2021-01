Deludenti venerdì in occasione della prima prova di Crans-Montana, le svizzere hanno corretto il tiro stamattina in occasione della seconda discesa di Coppa del mondo in programma nella stazione sciistica vallesana. Certo, la vittoria come venerdì è andata all’italiana Sofia Goggia ma alle sue spalle si è classificata la ticinese Lara Gut-Behrami, in ritardo di appena 27 centesimi. Di più, senza alcuni errori evitabili Lara avrebbe tranquillamente potuto conquistare il primo posto. Terza l’altra italiana Elena Curtoni, a 60 centesimi. Bene le altre elvetiche, con Jasmina Suter sesta, Corinne Suter ottava e Michelle Gisin decima. Seconda venerdì, la ceca Ester Ledecka è stata protagonista di una violenta uscita di pista. Apparentemente senza gravi conseguenze.