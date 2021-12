All’indomani dell’impressionante caduta nel secondo superG di St. Moritz, Lara Gut-Behrami ha dato buone notizie sulle sue condizioni fisiche. «Ho dolori muscolari diffusi nella parte alta del corpo, a causa della botta dopo l’impatto con le reti di protezione. In particolare mi fa male la spalla sinistra. I problemi comunque si limitano a semplici blu. Insomma, ritengo di poter partecipare senza grossi problemi alle gare veloci del prossimo fine settimana a Val d’Isère», ha detto in un messaggio registrato e poi trasmesso da Swiss-Ski. La ticinese, che sabato aveva firmato il primo superG sulla pista Corviglia, ha subito voluto smorzare ogni polemica in merito alla pista engadinese: «Il superG è una competizione veloce nella quale bisogna essere pronti a capire ogni conformazione del terreno. Mi piacciono i i tracciati complicati. Quello di St. Moritz è uno di questi».