Lara Gut-Behrami ha conquistato il suo 51. podio in Coppa del mondo, chiudendo al terzo posto il parallelo di Lech, vinto dalla «solita» Petra Vlhova. La ticinese, che aveva firmato il miglior tempo delle qualificazioni, è stata eliminata in semifinale da Paula Moltzan, prima di dominare Sara Hector nella sfida per la terza piazza.