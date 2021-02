Lara Gut-Behrami senza rivali. La ticinese ha vinto il SuperG a Garmisch e ha messo a segno la quarta vittoria stagionale nella disciplina. «LGB» ancora una volta ha disputato una prova quasi perfetta sulla pista Kandahar per firmare la sua 30. vittoria in Coppa del Mondo, la 16. in SuperG. E a parte Petra Vlhova, seconda a 0’’28, nessuna atleta ha potuto scalfire la sciatrice ticinese. Sul podio anche l’austriaca Tamara Tippler a 0’’74.