Lara Gut-Behrami ha fatto suo il superG di St. Moritz. Con una discesa superba, la sciatrice ticinese si è piazzata davanti all’italiana Sofia Goggia (+00’’18) e all’americana Mikaela Shiffrin (+1’’18), imponendosi per la 33. volta in Coppa del Mondo, la 17. in superG. Su questa pista Gut-Behrami aveva celebrato il primo podio (3. posto nel superG, 2007) e la prima vittoria (superG, 2008).