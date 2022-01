Lara Gut-Behrami vince la discesa femminile di Coppa del mondo. La ticinese trionfa in una discesa per la prima volta quest’inverno vincendo a Zauchensee nel Salisburghese davanti alla tedesca Kira Weidle, conquistando la sua 34.esima vittoria in Coppa del mondo e battendo la seconda classificata di 10 centesimi.

Gut-Behrami è stata un decimo più veloce di Weidle nella sua seconda vittoria della stagione dopo il primo dei due super-G di St. Moritz. L’austriaca Ramona Siebenhofer era ben quattro decimi dietro al terzo posto. La favorita Sofia Goggia, vincitrice delle precedenti tre discese dell’inverno, è stata eliminata da una caduta.

Corinne Suter, che ha vinto la sua prima Coppa del Mondo in discesa a Zauchensee due anni fa, è al 7° posto nella classifica intermedia, Jasmine Flury al 9°.

Gut-Behrami non è stata in grado di competere per una quindicina di giorni dopo aver contratto il COVID-19 a metà dicembre, ma è presto di nuovo in cima alla gerarchia. Quinta nella gara di gigante a Kranjska Gora una settimana prima per il suo ritorno, ha firmato il suo secondo successo della stagione sabato.

La ticinese ha fatto la differenza in una parte tecnica che è stata fatale a Sofia Goggia. Ha saputo trattare le lunghe curve molto meglio della tedesca Kira Weible, che era 0’34 dietro prima dell’ultima corsa.

I risultati

Discesa: 1. Lara Gut-Behrami (SUI) 1’45’’78. 2. Kira Weidle (GER) a 0’’10. 3. Ramona Siebenhofer (AUT) a 0’’44. 4. Nadia Delago (ITA) a 0’’52. 5. Marie-Michèle Gagnon (CAN) a 0’’68. 6. Federica Brignone (ITA) a 0’’87. 7. Corinne Suter (SUI) a 0’’99. 8. Ester Ledecka (CZE) a 1’’06. 9. Jasmine Flury (SUI) a 1’’24. 10. Christine Scheyer (AUT) a 1’’26. In seguito: 14. Noémie Kolly (SUI) a 1’’62. 18. Priska Nufer (SUI) a 1’’89. 24. Joana Hählen (SUI) a 2’’12. 25. Wendy Holdener (SUI) a 2’’19. 28. Jasmina Suter (SUI) a 2’’68. 36. Stephanie Jenal (SUI) a 2’’99. In 47 alla partenza, 43 classificate. In particolare, eliminata: Sofia Goggia (ITA).

