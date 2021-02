Lara si aggiudica la Coppa di Super G

Lara Gut-Behrami conquista per la terza volta in carriera la Coppa di super G. La sciatrice ticinese è stata autrice di una buona prova ed è arrivata seconda dietro Federica Brignone. Il risultato le permette di conquistare i cinque punti che le mancavano per distanziare Corinne Suter, piazzatasi alle sue spalle.