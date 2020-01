Dici Sochi e pensi a un’occasione persa. Sì, nonostante un podio olimpico a 23 anni. Lara Gut, quella discesa del 2014 sul pendio di Rosa Khutor, l’aveva chiusa con in mano la sua prima medaglia a cinque cerchi. Ma anche in lacrime, dopo essersi fatta sfuggire l’oro – andato all’accoppiata Tina Maze e Dominique Gisin – per soli 10 centesimi. Insomma, un risultato storico e al contempo dal retrogusto amaro, che il 4. posto ottenuto pochi giorni dopo in superG non aveva fatto che caricare di ulteriori rimpianti. Meteo permettendo – sono stati annullati gli allenamenti di mercoledì e oggi, giovedì 30 gennaio, – nel weekend le protagoniste del circo bianco torneranno a gareggiare in Russia. E con loro Gut-Behrami, che dopo il bel 3. posto nel superG di Bansko – il primo podio stagionale – vuole confermarsi. Il programma prevede un superG sabato mattina e una discesa 24 ore dopo. In casa rossocrociata anche Corinne Suter vuole fare bene. La svittese cercherà in particolar modo di consolidare la leadership nella classifica di specialità in discesa, vista l’assenza di Mikaela Shiffrin che ha preferito tirare il fiato per qualche giorno. «Questa stagione/questo sport (la mia carriera)/questa vita sono una maratona, non uno sprint» ha scritto la stella americana su Twitter. Ma l’assenza di Shiffrin potrebbe rendere più incerti i giochi anche per la coppetta di cristallo di superG, con la stessa Suter e Gut-Behrami staccate rispettivamente di 36 e 59 punti dalla leader provvisoria.