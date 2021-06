«Lara sta lavorando sodo e il calcio è una passione»

Reduce da due settimane di vacanza in Sicilia, Lara Gut è tornata a Udine, dove sta svolgendo la preparazione fisica in vista della prossima stagione. La ticinese ha ancora importanti progetti sportivi e qualche traguardo da raggiungere. Nella vita, come nello sport. Ne abbiamo parlato con suo padre Pauli, che continuerà a svolgere il ruolo di coach.

Da una parte c’è il vostro piccolo Team, dall’altra la squadra di Swiss Ski. Come funzionano le dinamiche tra le due entità?

«Non parlerei di diverse entità, ma piuttosto di un gruppo che si integra nell’altro. All’inizio di maggio abbiamo svolto un primo blocco di allenamenti a Livigno. Fino all’inizio di agosto Lara proseguirà la preparazione atletica individualmente e non è escluso che inseriremo a fine luglio un secondo blocco di preparazione,...