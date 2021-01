Le gare del Lauberhorn sono state cancellate. Niente da fare, nonostante le buone intenzioni degli organizzatori. Tutto era pronto per accogliere il circo bianco secondo tradizione. La decisione ufficiale è arrivata ieri pomeriggio, una volta sentite le direttive dell’autorità sanitaria del Canton Berna confrontata con l’aumento delle infezioni da coronavirus. Da un giorno all’altro la situazione epidemiologica è peggiorata in modo esponenziale a causa della variante inglese del virus portata dai numerosi turisti britannici presenti nella regione. Non è stata una decisione presa alla leggera. C’è anzi stato un lungo tira e molla, perché del problema si era già parlato negli scorsi giorni.

La decisione di fermare tutto, mentre le squadre già si apprestavano ad arrivare nella nota località dell’Oberland...