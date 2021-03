Deborah Scanzio si emoziona ancora quando si parla di freestyle. Una passione diventata professione. Con la partecipazione a grandissimi eventi. Chi non ricorda le quattro avventure olimpiche di Debby? Tutto sembra lontano. Ma i ricordi sono lì e non li cancella nessuno: Torino 2006, Vancouver 2010, Sochi 2014 e Pyeongchang 2018.

«È vero - sottolinea Deborah Scanzio - la mia passione era diventata il mio lavoro. E in parte lo è ancora, anche se le competizioni ormai le guardo da spettatrice. O magari come quei tanti amici e collaboratori di TiSki che danno più di una mano per organizzare al meglio l’evento di Airolo».

Ed è proprio quello che succede in questi giorni nell’ambito delle gare di Coppa Europa di Aerials e Moguls. «Rivedere competizioni di questo genere ti fa rivivere. È emozionante....