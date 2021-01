La FIS non ha tardato a trovare una soluzione in seguito alla cancellazione delle gare del Lauberhorn previste a Wengen. Le gare si terranno a Kitzbühel, che diventerà dunque la sede del circo bianco per i prossimi due fine settimana. Questo il nuovo programma: si inizia con due slalom (sabato 16 e domenica 17 gennaio) per proseguire con due discese (venerdì 22 e sabato 23 gennaio) e un superG (domenica 24 gennaio). La FIS precisa che la seconda discesa inizialmente prevista a Wengen, sarà recuperata successivamente.