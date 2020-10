La nuova stagione è iniziata con il dominio delle italiane. A firmare il gigante sul ghiacciaio di Sölden è stata Marta Bassino, che ha preceduto Federica Brignone. Terzo posto per la slovacca Petra Vlhova. Podio sfiorato per Michelle Gisin, quarta al traguardo. L’obvaldese ha eguagliato il suo miglior risultato in carriera tra le porte larghe. La seconda migliore delle elvetiche è stata Lara Gut-Behrami, ottava.