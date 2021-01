Niente Lauberhorn. Non nel 2021. Le prove di Wengen, previste nel fine settimana, sono state annullate a causa dell’aumento delle infezioni da coronavirus. Lo ha stabilito l’autorità sanitaria bernese. Domenica, dopo un lungo tira e molla, la stessa autorità aveva dato il via libera alla settimana di Coppa del mondo nell’Oberland bernese. Da un giorno all’altro, però, la situazione epidemiologica è peggiorata. Complice la variante inglese, più contagiosa, arrivata in Svizzera tramite i turisti britannici.