Impossibile, inoltre, come per le gare, riprogrammare i Super G un altro giorno.

Per Lara Gut-Behrami le possibilità di piazzarsi in vetta alla generale si fanno sempre più esigue: 96 punti la separano dalla slovacca Petra Vlhova. Stesso discorso per Marco Odermatt in campo maschile: la posizione del francese Alexis Pinturault, con 31 punti di vantaggio sul nidvaldese, si fa sempre più solida.