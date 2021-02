Nella sua disciplina prediletta, quella che le ha regalato tantissime soddisfazioni finora in stagione, Lara Gut-Behrami ha dimostrato non soltanto il suo talento, immenso, ma anche la capacità di reggere la pressione. Sì, perché tutti la aspettavano al varco dopo, appunto, un inizio di stagione con i fiocchi. Detto, fatto: Lara non ha tremato, anzi. Trovando linee convincenti – sebbene la diretta interessata abbia avuto da ridire al riguardo – e chiudendo davanti a tutte la prova.

Tornando a Lara, la neo campionessa del mondo al di là dell’emozione mantiene un certo controllo: «No – afferma alla RTS –, non è il giorno più bello della mia carriera». E ancora: «Evidentemente, è uno dei giorni più belli della mia carriera. Ma nel corso degli ultimi anni ho imparato che ci sono cose più importanti delle medaglie d’oro». Lara, per la cronaca, nel suo palmarès vantava fino ad oggi tre argenti e tre bronzi fra Mondiali e Olimpiadi. «Ero nervosa alla partenza» ammette Gut-Behrami. «Ma semplicemente perché volevo mostrare ciò di cui ero capace, firmando una bella corsa. Non perché puntassi all’oro». Certo, la pressione sulle sue spalle era enorme dopo quattro successi consecutivi in Coppa del mondo. «Non si può misurare il valore di una carriera ottenendo o meno un oro ai Mondiali. Ma sì, sono contenta. Lo sono anche per il mio team, per i miei genitori, per i miei allenatori. È un modo, questo, per ringraziarli del loro sostegno e dell’energia che hanno saputo darmi».