Primo podio in discesa libera per Marco Odermatt. Il fenomeno nidvaldese si classifica al secondo posto sulla Stelvio di Bormio, superato soltanto da Dominic Paris. Su questa pista l’italiano ha colto il suo settimo successo (6 discese e un superG). Odermatt ha concesso 0’’24 al vincitore. Sul podio è salito un altro elvetico, Niels Hintermann, che già si era messo in luce nelle prove. Beat Feuz è caduto a metà gara, ma senza conseguenze.