Per soli tre centesimi Marco Odermatt ha mancato la doppietta nel superG di Beaver Creek. Il nidvaldese è stato battuto dal norvegese Aleksander Aamodt Kilde. Alla domanda chi avrebbe potuto battere Odermat in questa gara, avremmo avuto voglia di rispondere: lui stesso. Senza nulla togliere alla prestazione di Kilde, “Odi” aveva un vantaggio di 0’’29 dopo 40 secondi di corsa. Ma un’imprecisione sul finale gli è costata la doppietta – o la tripletta se teniamo in considerazione la gara del 2019. Eccezionale giovedì sulla parte finale del tracciato, Odermatt oggi ha dovuto lasciare la scena a Kilde, concedendo 15 centesimi sugli ultimi 18 secondi di gara. Nulla di grave per il leader della generale, che una volta di più ha rosicchiato punti ai rivali nella lotta alla conquista del globo.