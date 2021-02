Finalmente, i Mondiali dovrebbero poter iniziare senza ulteriori intoppi. Questo, almeno, è quello che si augurano gli organizzatori che in questi giorni hanno lavorato sodo per rendere le piste adeguate ad un appuntamento tanto importante. Dopo le forti nevicate e la cortina di nebbia che ha impedito il regolare svolgimento delle prime gare, eccoci dunque pronti ad assaporare una lunga giornata di sport, tutta dedicata ai superG: domani alle 10.45 partono le donne, alle 13.00 gli uomini.

I primattori

In campo maschile si annuncia una grande sfida tra austriaci e svizzeri. Ma non sarà questo l’unico tema della giornata. In un evento di questo tipo le sorprese sono sempre possibili. Le prime quattro gare stagionali in Coppa del mondo hanno visto il successo di quattro atleti diversi: Mauro Caviezel...